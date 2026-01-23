Глава Крымска останется под стражей

В Краснодарском крае суд утвердил арест мэра Крымска Яниса Будагова.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Первомайского районного суда Краснодара об аресте Будагова. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, Будагов заключил с предпринимателем договор купли-продажи, согласно которому, участок рыночной стоимостью не менее 99 млн руб. ушёл за 5,2 млн руб. Позднее его продали представителю застройщика за 150 млн руб.