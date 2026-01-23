"Восприняли неправильно": глава Кузбасса удалил видео с критикой матерей погибших младенцев

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк удалил видео, в котором критикует рожениц из перинатального центра, где погибли девять новорожденных. В частности глава региона намекнул на то, что женщины сами виноваты в рождении недоношенных малышей, поскольку могли употреблять алкоголь. Высказывания чиновника вызвали резкую негативную реакцию общественности. В Госдуме призвали отправить губернатора в отставку.

После удаления видео Середюк попробовал сдержанно извиниться. В Telegram-он написал: "Считаю важным вернуться к теме, которая сегодня вызвала много эмоций и откликов. Говоря о произошедшей трагедии, я затрагивал сложные медицинские аспекты. При этом понимаю, что в такой ситуации особенно важно не только что говорится, но и как это звучит. Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль", - написал губернатор.

"Сейчас главное — поддержка семей и максимально объективное, профессиональное разбирательство всех обстоятельств произошедшего. Именно поэтому я принял решение удалить запись эфира: в ней есть формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно", - заключил Середюк.

Этот пост губернатора не все подписчики приняли с готовностью. "То есть, сначала прямым текстом обвинить матерей, потерявших самое дорогое! А потом: извините, вы все не так поняли? Браво товарищ губернатор!" – пишет один из пользователей (авторское написание в цитатах сохранено). "Хорошо, что губернатор нашел в себе смелость извиниться. На будущее ему и другим его коллегам в такой ситуации не надо давать оценок тем более людям (матерям) пережившим трагедию кто в чем виноват", - добавляет другой подписчик.

Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи, детей и материнства Нина Останина заявила: "На месте руководства страны я бы поставила вопрос об отстранении губернатора от должности. Потому что власть, которая в момент трагедии обвиняет пострадавших, а не ищет и наказывает виновных, теряет моральное право управлять регионом. Девять новорождённых не могут ответить. За них должны ответить те, кто обязан был обеспечить безопасность, чистоту, контроль и нормальные условия в государственном роддоме".