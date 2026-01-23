Бывший тренер "Уралмаша" возглавил БК "Зенит"

Бывший главный тренер екатеринбургского БК "Уралмаш" Ростислав Вергун вошел в штаб петербургского "Зенита" и будет возглавлять команду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе баскетбольного клуба из Санкт-Петербурга, Вергун назначен на должность ассистента и временно будет исполнять обязанности главного тренера основной команды. Контракт с 43-летним белорусским специалистом заключен до конца сезона-2025/26.

Напомним, 20 января по решению совета директоров БК "Зенит" главный тренер Александер Секулич был отстранен от исполнения своих обязанностей. Что касается Ростислава Вергуна, он был отправлен в отставку из "Уралмаша" в середине января.

В данный момент "Зенит" занимает 4-е место в чемпионате Единой лиги ВТБ. "Уралмаш" идет на 8-й строчке, которая дает право выхода в плей-офф. 24 января клуб из Екатеринбурга на своем паркете примет красноярский "Енисей", а петербуржцы отправятся в гости к московскому ЦСКА.