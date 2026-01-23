В Крыму двум россиянам вменили совершение диверсий

В Крыму двум 30-летним мужчинам вменили причастность к совершению в 2024-25 гг. по указанию спецслужб Украины различных диверсий.

В 2024 г. россияне через telegram познакомились с сотрудником украинских спецслужб. Под его руководством они собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны России, критически важной инфраструктуры, передвижениях колонн армейской техники, а также результатах ракетных ударов ВСУ.

По указанию куратора они подожгли релейные шкафы на железной дороге и оборудование базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах Крыма. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", сообщает центр общественных связей ФСБ России.