В Забайкалье чиновникам грозит ответственность за оставленный без тепла посёлок

В Забайкалье возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей масштабное отключение тепла в посёлке Дарасун.

Речь идёт о некачественном исполнении своих обязанностей чиновниками городского поселения "Дарасунское", Карымского района, а также министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. По версии следствия, чиновники некачественно подготовили посёлок городского типа Дарасун к отопительному сезону 2025-26 гг. Их бездействие привело к тому, что 21 января 2026 г. на теплотрассе произошла авария.

В результате весь населённый пункт в холода остался без тепла. Без отопления остались 2 тыс. 250 потребителей. В жилых помещениях температура воздуха опустилась ниже норм. Сейчас идёт ремонт, теплоснабжение организовано по резервной временной линии, сообщает СКР.