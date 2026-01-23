В Волгоградской области мать и двое детей насмерть отравились угарным газом

В городе Волжский (Волгоградская область) погибли мать и двое её детей. Тела нашли 22 января в одном из частных домовладений, расположенных на улице Украинской.

По предварительным данным, оно газифицировано и отапливается как газовым котлом, так и дровяной печью. В момент осмотра дома печь была потушена, задвижка вентиляционного канала находилась в закрытом положении и, возможно, была неисправна.

Окна и входная дверь дома были закрыты, из-за чего продукты горения могли скопиться внутри жилого помещения. По предварительным данным специалистов, вероятной причиной смерти всех троих явилось отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает управление СКР по Волгоградской области.