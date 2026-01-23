МВД Украины призвало запасаться едой и готовить "тревожный чемодан" для бегства

23 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

МВД Украины призвало запасаться едой и готовить "тревожный чемодан" для бегства

Жителям Украины нужно обязательно иметь запас воды, продуктов и медикаментов на 3-5 суток, а также приготовиться к вероятному отъезду. Такой совет накануне дало МВД республики.
Читайте также:

"Тревожный чемодан" должен быть всегда наготове. В нем должны лежать вещи первой необходимости, документы, аптечка, средства гигиены и обогрева, деньги. Этот совет приобретает актуальность в связи с ситуацией в украинской энергетике. Даже мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян по возможности уехать из города. С начала года из Киева уже уехали 600 тыс. человек. В Раде не исключают, что киевлян придется эвакуировать.

Накануне глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил жителей, что прогнозы по энергетике плохие. Он призывает людей не перекрывать улицы в знак протеста против длительного отсутствия света и отопления, а писать заявки на генераторы.

Положение в энергетике Украины тяжелейшее. В ответ на удары по объектам на территории России ВС РФ наносят удары по объектам украинской энергетики, которые также используются в интересах ВСУ, например снабжают энергией военные заводы. Даже если российские удары прекратятся, отключения электричества на Украине будут продолжаться еще 2-3 года, говорит директор украинского "Центра исследований энергетики" Александр Харченко.

Если прежде украинская энергетика держалась на западных кредитах и поставках оборудования из стран Восточной Европы, то теперь этот ресурс практически исчерпан, сказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. На Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось на европейское оборудование. Сейчас таких возможностей почти нет. Именно этим объясняется то, что удары ВС РФ приводят к таким серьезным последствиям для Киева.

Новый министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал 22 января 2026 года самым тяжелым днем для украинской энергетики за все время с начала СВО - "из-за совокупности факторов". По его словам, на территории, подконтрольной правящему режиму, не осталось ни одной целой электростанции, в стране действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Характерно, что киевские официальные лица, говоря о том, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции, Крым, Донбасс и Новороссию Украиной уже не считают.

Как заявил уже уехавший с Украины известный нацист и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*, многие киевляне последовали совету покинуть город. Он считает, что "все развивается по самому наихудшему сценарию". Из-за Гренландии Украина все менее интересна Западу.

"Это уже такой колокол, как набат бьет о том, что, ребята, давайте останавливайтесь, если хотите хоть что-то сохранить", - сказал он, имея в виду, что надо как-то договариваться с Россией о мире.

Еще совсем недавно Мосийчук призывал воевать до конца. Сейчас он своим ногами "проголосовал" за то, что актуальной становится несколько иная повестка.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Теги: украина, энергетика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети