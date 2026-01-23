МВД Украины призвало запасаться едой и готовить "тревожный чемодан" для бегства

Жителям Украины нужно обязательно иметь запас воды, продуктов и медикаментов на 3-5 суток, а также приготовиться к вероятному отъезду. Такой совет накануне дало МВД республики.

Читайте также: На Украине скандал после песни об отсутствии света и тепла

"Тревожный чемодан" должен быть всегда наготове. В нем должны лежать вещи первой необходимости, документы, аптечка, средства гигиены и обогрева, деньги. Этот совет приобретает актуальность в связи с ситуацией в украинской энергетике. Даже мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян по возможности уехать из города. С начала года из Киева уже уехали 600 тыс. человек. В Раде не исключают, что киевлян придется эвакуировать.

Накануне глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил жителей, что прогнозы по энергетике плохие. Он призывает людей не перекрывать улицы в знак протеста против длительного отсутствия света и отопления, а писать заявки на генераторы.

Положение в энергетике Украины тяжелейшее. В ответ на удары по объектам на территории России ВС РФ наносят удары по объектам украинской энергетики, которые также используются в интересах ВСУ, например снабжают энергией военные заводы. Даже если российские удары прекратятся, отключения электричества на Украине будут продолжаться еще 2-3 года, говорит директор украинского "Центра исследований энергетики" Александр Харченко.

Если прежде украинская энергетика держалась на западных кредитах и поставках оборудования из стран Восточной Европы, то теперь этот ресурс практически исчерпан, сказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. На Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось на европейское оборудование. Сейчас таких возможностей почти нет. Именно этим объясняется то, что удары ВС РФ приводят к таким серьезным последствиям для Киева.

Новый министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал 22 января 2026 года самым тяжелым днем для украинской энергетики за все время с начала СВО - "из-за совокупности факторов". По его словам, на территории, подконтрольной правящему режиму, не осталось ни одной целой электростанции, в стране действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Характерно, что киевские официальные лица, говоря о том, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции, Крым, Донбасс и Новороссию Украиной уже не считают.

Как заявил уже уехавший с Украины известный нацист и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*, многие киевляне последовали совету покинуть город. Он считает, что "все развивается по самому наихудшему сценарию". Из-за Гренландии Украина все менее интересна Западу.

"Это уже такой колокол, как набат бьет о том, что, ребята, давайте останавливайтесь, если хотите хоть что-то сохранить", - сказал он, имея в виду, что надо как-то договариваться с Россией о мире.

Еще совсем недавно Мосийчук призывал воевать до конца. Сейчас он своим ногами "проголосовал" за то, что актуальной становится несколько иная повестка.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов