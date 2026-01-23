Конфискация замороженных активов РФ может быть истолкована как акт войны, – премьер-министр Бельгии

Изъятие и использование замороженных на Западе российских активов стало бы "актом войны", считает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По его словам, Европа и Россия не находятся в юридическом смысле в состоянии войны, поэтому конфискация невозможна.

"Нельзя просто так забирать чужие деньги. Мы не воюем с Россией. Европа не воюет с Россией", - сказал премьер-министр журналистам.

По словам Де Вевера, конфискация замороженных активов не имеет исторических прецедентов, в том числе и во время Второй мировой войны, и ее проведение впервые повлечет за собой далеко идущие последствия.

Он отметил, что эти последствия наиболее остро повлияют на Европу, особенно в плане доверия к международной финансовой системе. Де Вевер подчеркнул, что меры, которые на первый взгляд кажутся простыми, на самом деле чрезвычайно сложны.

Заглядывая в будущее, Де Вевер сказал, что вопрос о замороженных активах станет ключевым после достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. На этом этапе, по его словам, он будет настаивать на использовании средств для погашения долгов [Украины] и помощи в восстановлении Украины. Хотя он и выразил сожаление по поводу возвращения какой-либо части денег России, он подчеркнул необходимость соблюдения международного права.

Большая часть замороженных в Европе российских суверенных активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Недавно ЦБ РФ подал иск в российский суд к этой организации, требуя взыскать убытки, которые несет Россия из-за "заморозки".