СМИ: Трамп намерен запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в рамках потенциальной сделки по Гренландии хочет запретить России и Китаю добывать редкоземельные минералы на острове, сообщает The New York Times.

Другие потенциальные условия сделки по Гренландии предполагают создание новой миссии НАТО "Арктический часовой" в Арктике по аналогии с аналогичными в Балтийском море и Восточной Европе, пишет РБК.

Также, по информации газеты, ожидается обновление пакта, подписанного между Данией и США в 1951 году, который предоставляет американским вооруженным силам доступ в Гренландию для операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз.

Напомним, Трамп заявлял, что если Гренландия не станет частью Америки, то ее заберут себе Россия или Китай.

Ранее американский президент сообщил, что "очень продуктивная встреча" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Давосского форума позволила подготовить рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и всего Арктического региона. Трамп не уточнил, в чем суть достигнутых договоренностей. Он добавил, что в связи с этим США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран.