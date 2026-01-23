По указу Путина УрФУ включен в пилотный проект новой системы высшего образования

Уральский федеральный университет включен в пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Соответствующий приказ подписал глава государства Владимир Путин.

С этого лета первокурсники смогут выбрать не только программы бакалавриата и магистратуры, но и базового высшего и специализированного высшего образования.

"Университет готов к пилотированию перехода на новую модель высшего образования: мы собрали сильную команду, изучили опыт участников первого этапа проекта, провели большую подготовительную работу на уровне институтов, — говорит и. о. ректора УрФУ Илья Обабков. — Мы благодарны за доверие. Уверен, что опыт университета и компетенции преподавателей обеспечат подготовку кадров для решения задач технологического суверенитета и лидерства".

Отечественная система высшей школы разрабатывается с мая 2023 года по поручению президента. Реформа должна позволить российским вузам отказаться от Болонской системы образования. На сегодняшний день в пилотном проекте принимает участие 11 вузов: обучение по базовому формату продлится от 4 до 6 лет, а специализированную программу сможет выбрать только узкий круг студентов.