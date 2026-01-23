Распущена нижняя палата парламента Японии

В Токио сегодня, в первый день работы нового созыва парламента Японии, распущена его нижняя палата.

На пленарном заседании палаты представителей председатель Фукусиро Нукага зачитал императорский рескрипт о роспуске, после чего парламент официально прекратил работу. На внеочередном заседании кабинета министров утверждены сроки досрочных выборов. Избирательная кампания начнётся 27 января, голосование состоится 8 февраля, приводит РБК данные Yomiuri.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что оставаться ли ей после роспуска палаты главой правительства, решат жители страны восходящего солнца.