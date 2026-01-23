Экс-мэру Усть-Кута скостили срок за взятку и избиение подчиненного

Иркутский облсуд на полгода скостил срок заключения экс-мэру города Усть-Кут Александру Душину. Апелляцию на предыдущий приговор подавала защита Душина, в итоге бывший градоначальник должен провести в колонии не 10 лет, а 9,5. Предыдущий приговор был вынесен год назад.

Первый приговор Душину вынес Усть-Кутский городской суд в 2024 году. Экс-мэра признали виновным по трем статьям: получение взятки, превышение должностных полномочий и причинение вреда здоровью. За все это бывшего чиновника приговорили к четырем годам условно. Приговор не устроил сторону обвинения, была подана апелляция.

Суд установил, что в 2019 году Душин, будучи мэром, заключил контракт на благоустройство сквера у стадиона "Водник". Акты приемки работ мэр подписал, но часть из них не была выполнена. Подрядчик получил 40 млн руб., из них 5 млн руб. было выплачено за невыполненные работы. Душин, по версии следствия, получил взятку в размере 1 млн руб.

А в 2020 году Душин в урочище Лупилово избил своего заместителя Михаила Барса.