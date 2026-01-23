Минпросвещения на 20% сократит часы на изучения иностранного языка для 5-7 классов

Министерство просвещения России с 1 сентября 2026 года планирует сократить программу изучения иностранных языков для 5-7 классов с текущих 510 часов до 408 часов, передает РИА Новости со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова.

"С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов", — сообщил Лубков.

Так, по мнению чиновников от образования, можно оптимизировать нагрузки на учеников и "рационально перераспределить время".

"В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю", — сообщил ректор МПГУ.