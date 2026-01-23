В Пензе после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

В Пензе в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

В своем Telegram-канале он написал, что это произошло около 4 часов утра. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что четыре БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы, из-за чего произошло возгорание.

Ночью на территории Пензенской области был введен режим "Беспилотная опасность" и план "Ковер". Сейчас временный запрет на использование воздушного пространства в регионе уже снят. Ранним утром Мельниченко объявил о введении режима "Воздушная опасность" непосредственно в Пензе.