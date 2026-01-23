Умар Кремлёв собрался вложиться в средства защиты растений

Владелец автодилера "Рольф" Умар Кремлёв собрался вложить деньги в средства защиты растений.

Вместе с управляющим директором турецкого производителя пестицидов и гербицидов ISB Globe Айсаном Эрдемом Кремлёв создал компанию "УНК Агро", которая займется выпуском средств защиты растений (СЗР). 29 декабря 2025 г. в Серпухове зарегистрирована компания "УНК Агро".

Проект "УНК Агро" – часть развития особой экономической зоны "Большой Серпухов" в Московской области как научно-промышленного кластера с сильной исследовательской базой с учетом масштабного агропромышленного комплекса региона, выяснил "Ъ".