Стало известно о предложении делегаций США и Украины к России на встрече в ОАЭ

Американская и украинская делегации предложат Москве энергетическое перемирие на предстоящей встрече в ОАЭ.

По данным Financial Times, планируется предложить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Взамен России намерены предложить прекращение ударов Киева по российским танкерам и НПЗ.

Пока переговоры с Россией по этому вопросу не продвинулись, навряд ли Москва согласится, так как считает давление на украинскую энергетическую инфраструктуру важным рычагом влияния, пишет издание.

Украина колеблется по поводу такого перемирия, так как беспилотники ВСУ "успешно наносят удары по российским нефтегазовым объектам", отметил высокопоставленный украинский чиновник.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что представители России, США, Украины проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ. По его словам, она пройдет 23 и 24 января.