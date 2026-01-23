Трамп утверждает, что Зеленский готов заключить сделку по Украине

По утверждению президента США Дональда Трампа, глава Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к заключению договорённости по урегулированию.

Данное заявление было сделано Трампом на борту президентского самолёта по пути из Цюриха в Вашингтон. В ходе брифинга он указал, что обсуждаемые параметры возможного соглашения не являются новыми и рассматриваются сторонами на протяжении шести-семи месяцев.

"Он прибыл и заявил, что хочет заключить сделку", - отметил американский лидер.

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский не стали подписывать документы, подготовленные к встрече президентов.