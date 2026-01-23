Операторы связи выступили против идеи нести ответственность за звонки мошенников

Операторы связи в России выступили против идеи делить с банками финансовую ответственность за мошеннические звонки.

С инициативой о такой ответственности выступил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В компании Т2 и в отрасли в целом считают эту меру несправедливой, поскольку операторы не контролируют банковские счета клиентов и не управляют их деньгами. Их задача — предоставлять услуги связи.

Основную ответственность, по их мнению, должны нести кредитные организации, которые проводят транзакции и верифицируют клиентов. Операторы готовы нести ответственность только за средства на лицевых счетах абонентов, которые находятся в их прямом управлении, сообщает Forbes.

Напомним, поправки также ужесточают ответственность для банков: если кредитная организация проигнорирует предупреждение о подозрительном номере из ГИС "Антифрод" и проведет операцию, она будет обязана возместить клиенту весь украденный сумм после заведения уголовного дела.