Уиткофф и Кушнер поздно вечером прибыли в Кремль на встречу с Путиным

Специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер поздно вечером прибыли в Кремль.

Там состоится их встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее анонсировал российский лидер, с представителями президента США Дональда Трампа он планирует обсудить урегулирование на Украине, а также возможность направить $1 млрд из замороженных в США российских активов в "Совет мира".

До этого Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Стороны не стали подписывать документы, подготовленные к встрече президентов.