Зеленский: Представители США, Украины и России проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что представители России, США, Украины проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ.

По его словам, она пройдет 23 и 24 января. Заявление прозвучало после переговоров украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, после которых американская команда отправилась в Москву. Накануне о планах встретиться с Владимиром Путиным заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Он также говорил, что в ближайшие дни в Абу-Даби пройдут встречи рабочих групп по урегулированию на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп и Зеленский не стали подписывать документы, подготовленные к встрече президентов.