Имущество экс-председателя Ростовского облсуда Золотаревой обращено в доход государства

Имущество экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее семьи обращено в доход государства. Такое решение вынес Первомайский районный суд Краснодара.

Как сообщает пресс-служба суда, Золотарева владеет недвижимостью и транспортными средствами, приобретенными незаконным путем. Чтобы избежать последствий, она оформляла свое имущество на сына - Сергея Золотарева, а также на доверенное лицо - Марию Данкевич.

"Учитывая изложенное, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, обратив в доход государства имущество ответчиков: квартиру, машино-место, автомобиль Тайота Лэнд Крузер, автомобиль Тайота Алфард. Также в доход государства обращены денежные средства, обнаруженные и изъятые в ходе проведения обысков в жилище и служебном кабинете Елены Золотаревой, в размере 128 млн 810 тыс. рублей, 27 тыс. 880 Евро, 11,7 тыс. долларов США и драгоценности, общая стоимость которых, согласно заключению экспертов, составила 17 млн 600 тыс. 749 рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, с Золотаревых также взыскано 4 млн рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

Напомним, что 27 июля 2025 года в Краснодаре начался суд по делу экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее зама Татьяны Юровой и еще трех фигурантов. Они обвинялись в получении и посредничестве во взятках в размере от 400 тыс. до 10 млн руб. за влияние на судебные решения.

22 декабря прошлого года суд признал экс-главу, ее зама, начальника Судебного департамента и председателя районного суда Ростовской области виновными. Золотаревой дали 15 лет колонии общего режима со штрафом в 170 млн рублей, лишили права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления на 15 лет, а также лишили ордена "Ветеран труда" и государственной награды.