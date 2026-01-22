Общепит подсчитывает убытки от перевода заведений на русский язык

Российские кафе и рестораны готовятся к увеличению расходов (и цен в меню) не только из-за роста НДС, но и из-за патриотического порыва Госдумы, которая в прошлом году решила: все вывески, оформление и т.д. в отечественных заведениях должны быть на русском языке (или хотя бы на кириллице).

Стоимость позиций в меню может вырасти из-за этого минимум на 5%, пишет Mash.

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу Федеральный закон №168-ФЗ, который обязывает бизнес использовать русский язык на вывесках, указателях и других элементах публичной информации. Требования касаются кафе, ресторанов, магазинов и других объектов офлайн-торговли и услуг.

По словам владельцев заведений общепита в регионах, на расходы по "переводу" заведений на русский язык в этот и без того непростой период может уйти 10-30% от общего дохода. Рядовая кофейня в Курске потратит на переделку около 200 тыс. руб., в городах крупнее сумма может удвоиться.