Лурье готовит иск о взыскании с Долиной судебных расходов

Адвокат владелицы квартиры в Хамовниках Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что ее клиентка решила продолжить судиться с певицей Ларисой Долиной.

"Планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат", — сказала Свириденко "Известиям".

Она отметила, что оптимальным решением было бы договориться о сумме компенсации, однако достичь соглашения вряд ли удастся.

Напомним, 19 января сотрудники ФСПП в присутствии полиции и понятых прибыли к дому, где находится квартира. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что представители артистки добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру. Сотрудники провели опись всего находящегося внутри и передали ключи от квартиры адвокату Лурье.