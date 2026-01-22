В столице Бурятии 47 домов остались без отопления

Температура воздуха в столице Бурятии сейчас −31°.

В зоне ограничения подачи тепла – 47 домов в районе бульвара Карла Маркса, улицы Бабушкина.

По информации ТГК-14, проводятся планово-восстановительные работы на одном из участков тепломагистрали (ПНС 5/3, трасса ТМ5 – ТЭЦ-1). Приостановлена работа сетевого насоса.

В Улан-Удэ 47 домов остались без отопления.



