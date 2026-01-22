В столице Бурятии 47 домов остались без отопления
В Улан-Удэ 47 домов остались без отопления.
По информации ТГК-14, проводятся планово-восстановительные работы на одном из участков тепломагистрали (ПНС 5/3, трасса ТМ5 – ТЭЦ-1). Приостановлена работа сетевого насоса.
В зоне ограничения подачи тепла – 47 домов в районе бульвара Карла Маркса, улицы Бабушкина.
Ориентировочное время проведения работ – 2 часа. Возможно некоторое снижение температуры теплоносителя, сообщает мэрия Улан-Удэ.
Температура воздуха в столице Бурятии сейчас −31°.