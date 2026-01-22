Тюменский депздрав предупредил о новой мошеннической схеме

Департамент здравоохранения Тюменской области предупредил о новой схеме мошенничества, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве напомнили, что сотрудники поликлиник, больниц никогда не запрашивают паспортные данные, а также смс-коды в чатах и по телефону.

Злоумышленники создают фейковые чаты медицинских учреждений, под предлогом продлить срок прикрепления к поликлинике они запрашивают у граждан паспортные данные, а также смс- код.

В департаменте здравоохранения напомнили, что прикрепление к поликлинике является бессрочным и не подлежит продлению.