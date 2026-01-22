В Раде заявили о "больной стратегии" Украины

На Украине "больная стратегия" - убивать 50 тысяч россиян в месяц, которую озвучил новый министр обороны Михаил Федоров. Об этом заявила депутат Анна Скороход.

Накануне Федоров сказал, что это "стратегическая цель" киевского режима. На самом деле стратегией должно быть окончание военного конфликта, возвращение военнопленных, розыск всех без вести пропавших и наступление мира, подчеркнула Скороход.

"Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!" – возмутилась она.

Она также не верит заявлениям из Киева о потерях ВС РФ. Если бы они были правдой, российской армии уже не существовало бы. А вот о потерях ВСУ интересно бы узнать, но в Киеве молчат. В том числе о том, сколько тел передала Россия, а сколько отдала Украина. Киевский режим должен думать о сохранении украинского народа, а не об убийствах россиян, заключила Скороход.

Что касается заявлений Федорова об убийствах россиян, то в это нет ничего нового, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

