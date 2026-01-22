"Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом за лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование УрФО

"Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом за лучшее аварийно-спасательное формирование в Уральском федеральном округе по итогам смотра-конкурса по гражданской обороне в 2025 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

В рамках конкурса оценивалось планирование и проведение обучения по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), наличие современных обучающих программ, плакатов и других наглядных пособий, оснащение этих подразделений специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Награждение лауреатов конкурса состоялось в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в ходе совещания по итогам работы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Уральского федерального округа.

В мероприятии принимали участие заместитель министра МЧС России Валентина Антропова, начальники главных управлений, учреждений и организаций МЧС России УФО, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководители министерств и служб, ответственных за защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, региональных органов исполнительной власти, представители промышленных предприятий, ведущих производственную деятельность на территории УФО.

"Наша общая ключевая задача – обеспечить безопасность граждан от всевозможных природных и техногенных угроз, а для этого мы должны действовать на опережение", – обратилась к присутствующим заместитель министра МЧС России Валентина Антропова.

Деятельность подразделений "Транснефть – Сибирь" была неоднократно отмечена экспертами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий уровень готовности специализированных подразделений предприятия подтверждают учебно-тренировочные занятия, пожарно-тактические и комплексные учения, регулярно проводимые совместно со структурными подразделениями ГУ МЧС России.

В ходе совещания были рассмотрены результаты деятельности подразделений пожарно-спасательной службы по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации работ по ликвидации лесных пожаров в 2025 году, а также поставлены задачи на текущий год.