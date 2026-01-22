"Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом за лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование УрФО

22 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом за лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование УрФО

"Транснефть – Сибирь" отмечено дипломом за лучшее аварийно-спасательное формирование в Уральском федеральном округе по итогам смотра-конкурса по гражданской обороне в 2025 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

В рамках конкурса оценивалось планирование и проведение обучения по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), наличие современных обучающих программ, плакатов и других наглядных пособий, оснащение этих подразделений специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Награждение лауреатов конкурса состоялось в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в ходе совещания по итогам работы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Уральского федерального округа.

В мероприятии принимали участие заместитель министра МЧС России Валентина Антропова, начальники главных управлений, учреждений и организаций МЧС России УФО, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также руководители министерств и служб, ответственных за защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, региональных органов исполнительной власти, представители промышленных предприятий, ведущих производственную деятельность на территории УФО.

"Наша общая ключевая задача – обеспечить безопасность граждан от всевозможных природных и техногенных угроз, а для этого мы должны действовать на опережение", – обратилась к присутствующим заместитель министра МЧС России Валентина Антропова.

Деятельность подразделений "Транснефть – Сибирь" была неоднократно отмечена экспертами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий уровень готовности специализированных подразделений предприятия подтверждают учебно-тренировочные занятия, пожарно-тактические и комплексные учения, регулярно проводимые совместно со структурными подразделениями ГУ МЧС России.

В ходе совещания были рассмотрены результаты деятельности подразделений пожарно-спасательной службы по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации работ по ликвидации лесных пожаров в 2025 году, а также поставлены задачи на текущий год.

Теги: Транснефть – Сибирь, дипломЮ нештатное аварийно-спасательное формирование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети