Названы капитаны команд на Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига объявила капитанов команд на Матч Звезд-2026, который совсем скоро пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, капитаном KHL Ural Stars выбран защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев, который примет участие в четвертом Матче Звезд. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 25 (5+20) очков в 42 матчах.

Александр Радулов из ярославского "Локомотива" поведет команду российских звезд. В сезоне-2025/26 у Радулова 39 (19+20) очков в 48 матчах. Для третьего бомбардира в истории КХЛ этот Матч Звезд станет уже восьмым в карьере.

Капитаном KHL U23 Stars будет Прохор Полтапов из московского ЦСКА. 22-летний форвард дебютирует в Матчах Звезд. В этом сезоне он является вторым бомбардиром армейцев с 30 (15+15) очками в 48 матчах.

Наконец, лидером сборной легионеров КХЛ станет лучший бомбардир сезона Сэм Энэс из минского "Динамо", у которого 57 (22+35) очков в 46 играх. Для него уральский Матч Звезд станет вторым в карьере.

Напомним, турнир пройдет 7-8 февраля на "УГМК Арене" в Екатеринбурге. Он будет проводиться в новом формате. В первый день состоится часть мастер-шоу и два полуфинала, во второй – еще несколько конкурсов хоккейного мастерства, матч за третье место и финал. Как отмечают в КХЛ, капитаны команд по традиции примут участие в отдельном конкурсе.