Глава подмосковной пекарни "Машенька" доволен предложениями Минэка

Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов, которому обещал помощь президент Владимир Путин, доволен предложениями министерства экономического развития России. Речь идёт о предложениях ввести переходный период, чтобы бизнес мог воспользоваться льготами по налогам. Пекарне же, чтобы получить льготы, предложено повысить зарплаты, либо сменить ОКВЭД.

"Теперь мы, допустим, первый квартал соответствуем критерию по средней зарплате, и со второго квартала уже можем пользоваться льготой по НДС. Это хорошее подспорье, конечно", - рассказал Бизнес FM Максимов.

Ситуация приобрела публичный характер после заявления Максимова о планах закрыть нерентабельную пекарню. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле в курсе дела и признают системную проблему. Максимов, как и многие другие, столкнулся с переходом от удобной патентной системы налогообложения к уплате налога на доход и НДС, что требует дополнительных расходов и найма бухгалтера. Он предположил, что при таких условиях малый бизнес будет либо уходить в тень, либо закрываться.