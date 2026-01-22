АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Интеркоммерц", в деле о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова предъявило к нему требование в размере более 3,9 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

В ноябре Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Иванова и открыл процедуру реализации его имущества. Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей. Из них 175 миллионов - основной долг по кредиту.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице АСВ был признан потерпевшим.