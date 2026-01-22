В Тюменской области пресекли деятельность крупнооптового наркокурьера-мигранта

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Мужчина, проживавший в Москве, обвиняется по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с неустановленным лицом для организации поставок наркотиков по России. В его обязанности входила закупка крупнооптовых партий, их межрегиональная перевозка и размещение в тайниках для последующего сбыта потребителям.

В марте 2025 года он был задержан на территории Исетского района Тюменской области. Мужчина ехал на автомобиле KIA Ceed из Москвы в Новосибирск, когда его остановили сотрудники ГИБДД. При досмотре машины в обшивке багажника были обнаружены и изъяты пять свертков с наркотическим веществом общей массой около пяти килограммов.

Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Исетский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.