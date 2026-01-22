РБК по решению суда опубликует опровержение статьи закрытого издания

Необычный судебный прецедент произошел в Москве. Мосгорсуд обязал "Новую газету" опубликовать опровержение статьи 2021 года. Истцом по делу выступил бизнесмен Артем Зуев. Но есть проблема: сайт "Новой газеты" был заблокирован Роскомнадзором, а издание лишили статуса СМИ. Таким образом, исполнить судебное решение газета не может.

Зуев попросил опубликовать опровержение в одном из деловых изданий – РБК или "Коммерсанте". В итоге РБК хоть и не является стороной разбирательства, но опубликует опровержение статьи пятилетней давности.

Зуев был недоволен публикацией "Деньги плохо мыли". По словам главреда "Новой газеты" Сергея Соколова, ранее Басманный районный суд Москвы в удовлетворении иска Зуеву отказал, но Мосгорсуд пересмотрел это решение, передает РБК.