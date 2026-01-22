"Ростех" создал патроны для более эффективной борьбы с беспилотниками

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") разработал и произвёл первые партии новых многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 "Многоточие". Они значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия.

Патроны СЦ 226 калибра 5,45х39 мм и СЦ 228 калибра 7,62х54 мм содержат трехэлементную пулю, которая разделяется в полёте. Из-за этого увеличивается кучность стрельбы и существенно повышается вероятность поражения малоразмерных целей. Патроны созданы с учётом реалий современного боя, где одной из главных угроз для бойцов стали миниатюрные беспилотники.

Новые многопульные боеприпасы повышают эффективность борьбы с такими БПЛА в 2,5 раза на дальности до 300 м по сравнению с штатными патронами, сообщает пресс-служба "Ростеха".