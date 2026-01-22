"Лыжня России" в Екатеринбурге пройдет в День святого Валентина

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в Екатеринбурге пройдет в этом году в День всех влюбленных. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Площадки уже определили, всего их будет девять:

Преображенский парк в Академическом районе (улица Вильгельма де Геннина, 61);

МБОУ ДО СШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54 "а", акватория Верх-Исетского пруда);

Лыжная база "Локомотив" (улица Решетская, 63);

МБОУ ДО СШ "Виктория" (улица Отдыха, 111, акватория озера Шарташ);

Детско-юношеский центр "Межшкольный стадион" (бульвар Денисова-Уральского, 3 «а»);

Лыжная база в Парке имени Маяковского (улица Мичурина, 230);

Лыжная база МАУ "СОК "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48);

Лыжная база МБОУ ДО СШ № 19 "Детский стадион" (улица Бакинских комиссаров, 13);

МБОУ ДО СШ "Родонит" (улица Прониной, 35).

Стартуют участники с 11.00 до 14.00, а длина дистанции будет соответствовать текущему году - 2026 метров.