Рубль продолжает резко укрепляться

На торгах в четверг, 22 января, рубль продолжил резкое укрепление – доллар стоит 75 рублей. Накануне американская валюта торговалась на уровне меньше 77 рублей (-1,29%) впервые с начала декабря.

Дешевеют и китайские юани: их стоимость снизилась ниже 11 рублей впервые с конца декабря.

Аналитики отмечают, что помимо ожидаемых событий, таких как приближение очередного налогового периода экспортеров, укреплению рубля способствуют и геополитические события, такие как предстоящая встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина.

Кроме того, Минфин России в январе увеличил продажи валюты в сравнении с декабрем.