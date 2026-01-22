Авиакомпания: В аэропорту Магадана самолёт не выкатывался за ВПП

Авиакомпании "Россия" высказалась о выезде в аэропорту Магадана самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).

"Информация о выкатывании самолета за пределы ВПП не соответствует действительности. В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси с фонарем освещения без пересечения пределов ВПП", - заявили РБК в авиакомпании.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о том, что сегодня самолёт, находившейся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и вылета из столицы Колымы в Москву, из-за технической неисправности прервал полёт. На борту находились 335 пассажиров.

Члены экипажа и пассажиры не пострадали. Из-за случившегося аэропорт Магадана закрыт. Самолёт, летевший из Хабаровска в Магадан, улетел в Петропавловск-Камчатский. Вылет из Магадана в Москву, если всё пойдёт по плану, состоится 23 января. Пассажиры из Хабаровска прилетят в пункт назначения сегодня, как только откроется аэропорт.