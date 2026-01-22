Свердловские приставы выдворили из страны более 2000 иностранцев в 2025 году

За весь 2025 год судебные приставы Свердловской области вернули на родину 2 тыс. 65 мигрантов, незаконно находившихся на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Все иностранцы приехали на Средний Урал ради заработков, однако так и не нашли время для соблюдения миграционного законодательства. Каждый из них был признан виновным в административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Иностранцев оштрафовали, после чего суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегальных мигрантов за пределы России. До исполнения решения суда они находились в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению. После оформления всех документов, судебны приставы сопроводили их до пунктов пропуска через государственную границу страны.