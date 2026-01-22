Аномальные морозы не отразились на работе метро Екатеринбурга

Пришедшие на Урал аномальные морозы никак не отразились на работе метро Екатеринбурга.

Как сообщает официальный Telegram-канал екатеринбургской подземки, в ближайшие дни, несмотря на холод, метрополитен будет работать в штатном режиме.

"У нас всегда поддерживается комфортная температура воздуха. Предлагаем вам в эти холодные дни пользоваться метрополитеном", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Екатеринбурге из-за морозной погоды снижали скорость движения общественного транспорта.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда аномальные холода покинут Свердловскую область.