Аномальные морозы не отразились на работе метро Екатеринбурга
Пришедшие на Урал аномальные морозы никак не отразились на работе метро Екатеринбурга.
Как сообщает официальный Telegram-канал екатеринбургской подземки, в ближайшие дни, несмотря на холод, метрополитен будет работать в штатном режиме.
"У нас всегда поддерживается комфортная температура воздуха. Предлагаем вам в эти холодные дни пользоваться метрополитеном", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на прошлой неделе в Екатеринбурге из-за морозной погоды снижали скорость движения общественного транспорта.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда аномальные холода покинут Свердловскую область.