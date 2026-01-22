22 Января 2026
В России
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В 2025 году клиенты ВТБ сделали переводов за рубеж в 6 раз больше, чем годом ранее

Розничные клиенты ВТБ совершили более 13 млн трансграничных переводов в зарубежные страны в минувшем году, что в 6 раз больше, чем за предыдущий год. Общий объем операций превысил 294 млрд и вырос в 5,8 раза. В 2026 году банк планирует удвоить объем трансграничных переводов розничных клиентов.

«По итогам прошлого года видим растущий спрос на переводы за рубеж, поэтому продолжим развивать не только исходящие, но и входящие переводы для наших клиентов. Стабильная динамика операций поддерживает популярность таких решений. В этом году особое внимание уделим расчетам физлиц в Китае и сервису оплаты товаров по QR-коду за рубежом. Все это позволит нам нарастить объем трансграничных переводов розничных клиентов вдвое в этом году», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Наибольшее число переводов совершено в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Китай и Казахстан. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей, каждый клиент в среднем совершает 4 операции в месяц. 

деньги 100 рублей банкнота банкомат(2006)|Фото: Накануне.ru

Специалисты ВТБ подчеркивают, что клиенты банка могут переводить деньги более чем в 150 стран мира, также расширяется возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в трёх странах: Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане. 

втб, переводы за рубеж, клиенты банка, оплата по куар-коду


