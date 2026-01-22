Новый формат работы клиентской службы Отделения Соцфонда РФ в Астрахани оценил Игорь Бабушкин

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично оценил новый офис флагманской клиентской службы (КС) Отделения Социального фонда России в регионе. Напомним, Астраханская область вошла в число 10 пилотных субъектов РФ, где внедрен этот формат.

«Мы создали это современное пространство, чтобы услуги для людей были максимально доступными, понятными и быстрыми», — подчеркнул губернатор Астраханской области.

После капитального ремонта создано комфортное и функциональное пространство площадью 605 кв. м, где 60% услуг уже оказывается в электронном виде. Организованы 8 клиентских зон, в которых осуществляется прием граждан, в том числе для участников СВО, предпринимателей, маломобильных групп населения. Для усиления цифровой зоны оборудованы свободные автоматизированные рабочие места, система управления очередью, аудио- и видеофиксация. Созданы зоны для ожидания, детская зона и условия для отдыха сотрудников. Ежедневно здесь трудятся 15 специалистов.

В новом офисе появилась зона для личного приёма отчетов страхователей. Клиентская служба работает на час дольше всех остальных офисов Фонда в регионе, а также обслуживает граждан по субботам.

Валентине Каражановой, родившей ребенка 7 января, губернатор торжественно вручил юбилейный сертификат на материнский капитал. Она стала 30-тысячным клиентом, получившим его автоматически, без личного обращения.

Глава региона также пообщался с участником СВО, который подавал заявление на санаторно-курортное лечение вместе с сопровождающей. Губернатор подчеркнул, что если в прошлом году санаторно-курортное лечение получили около 200 астраханцев, то в этом планируется охватить услугой ещё больше защитников.

«Хорошо, что есть такая возможность, которой вы можете пользоваться ежегодно. Желаю вам побыстрее восстановиться и найти своё новое призвание», — отметил Игорь Бабушкин.