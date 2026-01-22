В Тюмени оштрафован футболист за оскорбление болельщика

В Тюмени оштрафован футболист за оскорбление болельщика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Все произошло в октябре прошлого года во время футбольного матча на стадионе "Геолог". Один из футболистов, проходя мимо зрительских трибун, вступил с болельщиком в диалог и нецензурно обругал его.

Прокуратура округа возбудила в отношении футболиста дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственной форме).

Мировой суд признал футболиста виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс.руб.