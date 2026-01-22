Сергей Кравчук: Очистка хабаровских дворов - зона общей ответственности коммунальщиков, и самих горожан

В администрации Хабаровска создан эффективный механизм взаимодействия с населением по вопросам очистки дворовых территорий. Так, в рамках отработки обращения хабаровчанки Натальи Владимировны, которая обратилась к главе города с просьбой посодействовать в уборке двора на Амурском бульваре, 16, проблема была оперативно решена.

В ходе выездного мониторинга первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин проверил результат выполненных работ и пообщался с представителями управляющей организации. Как выяснилось, жительница не направляла официальных заявок в свою компанию, что позволило бы решить вопрос еще быстрее.

Денис Елькин подчеркнул, что для оперативного решения коммунальных проблем жителям необходимо в первую очередь выстраивать диалог со своими управляющими организациями. Он напомнил, что собственникам нужно в первую очередь подавать заявки в свои управляющие компании, в том числе через систему ГИС ЖКХ. И уже, если управляющие компании не реагируют на жалобы жителей, тогда стоит обратиться в надзорные органы.

По словам руководителя управляющей компании, убрать двор от снега на Амурском бульваре, 16, удалось в субботу. В рабочие дни произвести очистку крайне сложно - до 80% машин во дворах принадлежат сотрудникам соседних офисных зданий. Риск задеть дорогостоящие автомобили крайне высок, а маневренность трактора в таких условиях ограничена.

«Хотелось бы обратиться к автомобилистам: двор на Амурском бульваре очистили всего за полтора часа работы спецтехники, как только люди убрали машины. Припаркованный во дворах транспорт препятствует качественной уборке. Мы продолжим следить за тем, как управляющие компании приводят в порядок придомовые территории, но успех чистоты в наших дворах зависит от общей ответственности: и коммунальщиков, и самих горожан», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.