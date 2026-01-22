Аэропорт Магадана закрыт из-за выезда самолёта за ВПП

В аэропорту Магадана самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Сегодня самолёт, находившейся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и вылета из столицы Колымы в Москву, из-за технической неисправности прервал полёт. На борту находились 335 пассажиров.

Члены экипажа и пассажиры не пострадали. Из-за случившегося аэропорт Магадана закрыт. Самолёт, летевший из Хабаровска в Магадан, улетел в Петропавловск-Камчатский. Вылет из Магадана в Москву, если всё пойдёт по плану, состоится 23 января. Пассажиры из Хабаровска прилетят в пункт назначения сегодня, как только откроется аэропорт, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.