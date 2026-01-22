Генконсульство РФ подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело Свечникова

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что по результатам экспертизы ДНК обнаруженное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову.

Отчет о причине гибели будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Тело мужчины в гидрокостюме было обнаружено 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебекю. Родных Свечникова вызвали в Турцию на опознание.

Свечников пропал 24 августа 2025 года во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Активные поиски спортсмена были прекращены в октябре.

Семья Свечникова ранее объявила награду в 500 тыс. лир (около 950 тыс. рублей) за информацию о его нахождении. Также сообщалось, что родные подали на организаторов соревнований в суд.