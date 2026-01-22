22 Января 2026
в россии
Происшествия Приволжский ФО В России Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

Мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа, признали невменяемым

Мужчина, выбросивший свою маленькую дочь с четвертого этажа в Уфе, признан невменяемым, сообщает СУСК РФ по Башкирии.

"Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством", - заявили в ведомстве. И в период совершения преступления, и сейчас он не может осознавать общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Экспертами ему рекомендовано лечение в психиатрической больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, добавили в СК.

Трагедия случилась 9 октября 2024 года в квартире дома на четвертом этаже по улице Ульяновых в Уфе. Семья до этого события была благополучной: отец трудился электриком, мать – преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошел в первый класс. В момент трагедии он с матерью находился в Калининграде, в санатории, где проходил плановую реабилитацию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Отца девочки арестовали. В организме мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Девочка спецбортом была доставлена в Москву для лечения. В конце декабря ее выписали.

Теги: дочь, отец, уфа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Ранее 21.10.2025 12:32 Мск В Москве выздоравливает девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна четвертого этажа
Ранее 14.10.2025 10:18 Мск Девочка, которую отец выбросил из окна четвертого этажа, остается в реанимации
Ранее 10.10.2025 14:20 Мск В Уфе арестован отец девочки, выброшенной с четвёртого этажа
Ранее 10.10.2025 09:35 Мск В Уфе остаётся в тяжёлом состоянии девочка, которую отец выбросил с четвёртого этажа
Ранее 09.10.2025 10:40 Мск В Уфе отец выкинул из окна трёхлетнюю дочь

