Депутат Алексей Вихарев провел первый в этом году прием граждан

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел первый в 2026 году прием граждан. В своих социальных сетях он рассказал о проблемах местных жителей, которые уже удалось решить.

Первой о своей ситуации рассказала Ольга, которая регулярно возит свою мать-инвалида на приемы в поликлинику №1 на Саперов. На входе имеется пандус, однако он был неудачно установлен, из-за чего без посторонней помощи заехать на него невозможно. В самом медучреждении разводили руками, утверждая, что знают о проблеме, но из-за "нюансов" сделать ничего с этим пока не могут.

"Направил запрос на имя главврача ЦГКБ N°6. Пандус довели до ума, теперь им можно пользоваться по назначению", — написал депутат.

Другая проблема возникла у жителей многоквартирных домов по улице Тепличная. Рядом с контейнерной площадкой провисал электрический кабель, который мешал мусоровозам собирать отходы с помощью щипцов. Алексей Вихарев обратился в администрацию Орджоникидзевского района, к гендиректору "Екатеринбургэнергосбыт" и в управляющую компанию. Всего через неделю провод подняли и теперь жильцы домов наслаждаются чистым двором.

Еще одна бытовая проблема возникла у дачников из нескольких СНТ в Пионерском районе. Они пожаловались депутату на частые и длительные отключения света, что особенно проблематично для множества людей, в том числе детей и пенсионеров, проживающих там круглогодично.

"Электроснабжение обеспечивает ОАО "МЗиК". Занялся вопросом — выяснилось, что недавно на предприятии произошло две аварии на подземном кабеле высокого напряжения. После обращения кабель отремонтировали, электричество полностью восстановлено", — написал депутат.

Отметим, что прием граждан Алексей Вихарев проводит на регулярной основе. К нему обращаются как члены семей участников СВО с юридическими вопросами, так и местные жители с бытовыми. На одном из последних приемов ему рассказали о попытках матери похитить ребенка из новой семьи, а также о проблемах экологии.