На Украине снова введут новое правописание

Украинская нацкомиссия по стандартам "державной мовы" объявила о начале общественного обсуждения проекта первой редакции новой версии украинского правописания. Причем в сети уже обсуждается другое - что сам документ был создан на компьютере замглавы этой комиссии Александра Мирончука при русской языковой настройке с региональной маркировкой, то есть с основным русским языком при добавлении мовы.

Как пишет "Украина.ру", даже разработчики официальных языковых стандартов на Украине работают в русскоязычной цифровой и ментальной среде, но изображают свое украиноязычие. Новый случай снова свидетельствует об этой имитации "ридной мовы".

В ноябре 2025 года депутат Рады Владимир Вятрович, который ранее был директором украинского Института нацпамяти, признал, что до сих пор большинство депутатов Рады в жизни разговаривают на русском языке. В том числе все политики не на камеру говорят по-русски.

Замглавы Секретариата уполномоченного по защите мовы Сергей Сиротенко приводит цифры, что в Киеве 24% учителей на уроках и 40% на перерывах говорят на русском языке, хотя это запрещено. Это в полтора раза больше, чем по Украине в целом. А по опросу киевских учеников на уроках на русском общаются 66% опрошенных, на перерывах – 82%, то есть подавляющее большинство. Это тоже в полтора раза больше, чем по Украине в целом. Украинизация Киева потерпела крах, оказавшись ситуативной и недолговечной. Люди возвращаются к родному для них русскому языку.