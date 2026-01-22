Суд арестовал жителя Екатеринбурга, жестоко избившего подростка на горке

Суд арестовал жителя Екатеринбурга Якова Шушарина, обвиняемого в избиении подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе. Ближайшие месяцы он проведет в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел на днях на горе Уктус: мужчина жестоко избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился со склона и наехал на женщину. Избитому пришлось обращаться в больницу. После этого свою проверку начала прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

Подозреваемый был объявлен в розыск, но позже сам пришел к полицейским. Он рассказал, что накинулся на подростка, так как испугался за 4-летнюю дочь. По словам мужчины, его супруга "возможно беременна", поэтому когда парень сбил ее с ног, то он испугался еще больше и напал на него.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым по делу проходит Яков Шушарин. Следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу. Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Шушарина. В СИЗО он будет находиться до 17 марта 2026 года.

Сразу после оглашения уралец был взят под стражу в зале суда.