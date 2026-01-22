22 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Глава свердловского МВД поставил задачи полиции Екатеринбурга на 2026 год

Начальник свердловского Главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом управление полиции Екатеринбурга. Он принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2025 году и поставил силовикам задачи на 2026 год.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прежде чем собравшиеся обсудили положение дел, состоялась торжественная церемония вручения наиболее отличившимся сотрудникам специальных званий, почетных грамот и благодарственных писем. Затем с докладом о проделанной работе по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений выступил руководитель УМВД полковник Виктор Позняк.

Совещание по итогам оперативно-служебной деятельности УМВД по Екатеринбургу в 2025 году(2026)|Фото: В.Н. Горелых

За отчетный период в столице Среднего Урала состоялось более четырех тысяч мероприятий с массовым пребыванием граждан, в том числе празднование 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, выборы губернатора, День города, 15-я по счету международная промышленная выставка "Иннопром-2025" и другие. Для обеспечения безопасности было задействовано свыше 30 тысяч сотрудников ОВД. В результате предпринятых мер ни на одной из площадок ЧП не допущено.

Кроме того, гарнизону удалось добиться снижения "кривой" преступности на 7% (15410), в том числе тяжких и особо тяжких на 3,7% (5592). Почти на 15% уменьшилось количество преступлений против собственности. Более чем на 7% грабежей, на 17% разбоев, на 12% краж, на 26% карманных краж и на 13% хищений из квартир. Среди положительного также снижение числа уличных преступлений более чем на 24%.

Совещание по итогам оперативно-служебной деятельности УМВД по Екатеринбургу в 2025 году(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Одной из ключевых задач, над решением которой полиция Екатеринбурга трудилась на протяжении всего прошедшего года, было противодействие различным видам мошенничеств. До победы над этим злом еще далеко, но определенные подвижки уже имеются. Число преступлений в данной сфере снижено на 28%. Свою точку зрения о состоянии дел по вопросам безопасности и правопорядка в Екатеринбурге высказали представители администрации и надзорного ведомства, отметив конструктивное взаимодействие и понимание целей, стоящих перед силовыми ведомствами", - рассказал полковник Горелых.

Совещание длилось около двух часов и завершилось постановкой задач по наиболее приоритетным направлениям деятельности на 2026 год. Среди них генерал Мешков назвал подготовку к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре текущего года, а также ряд оперативных направлений, таких как противодействие криминальным эпизодам в сфере IT-технологий, миграционным нарушениям, наркобизнесу, подростковой преступности, проявлениям экстремизма и другим.

Теги: Мешков, полиция, задачи, совещание, Екатеринбург


