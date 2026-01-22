Выдача кредитных карт упала за год почти наполовину

В декабре прошлого года в России кредитных карт было выдано на 5% больше, чем в провальном ноябре.

Однако в целом по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении. По словам экспертов, причины кроются в высокой ключевой ставке, жестком регулировании и росте привлекательности таких альтернативных продуктов, как карты рассрочки и дебетовые карты с овердрафтом.

За весь прошлый год было выдано 14,59 млн кредиток на 1,7 трлн руб. В 2026 году существенного роста выдачи кредитных карт участники рынка не ждут, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в России просрочка поколения зумеров (рожденных в 2001 году) в портфеле проблемных долгов выросла с 3% до 7%.